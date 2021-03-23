​Оценочная стоимость Алексея Миранчука снизилась

Во вторник эксперты авторитетного портала transfermarkt пересмотрели оценочную стоимость хавбека Алексея Миранчука. За последние три месяца россиянин подешевел на один миллион евро. Теперь Миранчук оценивается в 17 миллионов евро.

В таблице самых дорогих футболистов из России Миранчук располагается на третьей позиции. Выше идут Марио Фернандес (18 млн евро) и Александр Головин (19).

Стоит напомнить, что в сентябре прошлого года Миранчук стал игроком итальянской «Аталанты». В восемнадцати играх итальянской Серии А Алексей записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра по команде.