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​Оценочная стоимость Алексея Миранчука снизилась

23 Марта 2021, 15:23,

Во вторник эксперты авторитетного портала transfermarkt пересмотрели оценочную стоимость хавбека Алексея Миранчука. За последние три месяца россиянин подешевел на один миллион евро. Теперь Миранчук оценивается в 17 миллионов евро.

В таблице самых дорогих футболистов из России Миранчук располагается на третьей позиции. Выше идут Марио Фернандес (18 млн евро) и Александр Головин (19).

Стоит напомнить, что в сентябре прошлого года Миранчук стал игроком итальянской «Аталанты». В восемнадцати играх итальянской Серии А Алексей записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра по команде.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
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