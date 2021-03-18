​Вспышка коронавируса: «Интеру» запретили играть и отправлять игроков в сборные

В «Интере» вспыхнул коронавирус. После выявления COVID-19 у Данило Д’Амброзио и Самира Хандановича информацию выявили ещё у двоих игроков – Стефана де Врея и Матиаса Весино.

В заявлении «Интера» отмечается, что местный орган здравоохранения принял ряд решений. Команде запретили осуществлять любую деятельность на протяжении четырёх дней, включая субботнюю игру против «Сассуоло». Также клубу запретили отвечать на вызовы игроков в свои национальные сборные.

Возобновить работу команда сможет только в понедельник, двадцать второго марта, если позволят результаты нового тестирования на коронавирусную инфекцию.