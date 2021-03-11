​Видаль перенесёт операцию

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11 Марта 2021, 16:14,
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Хавбек «Интера» Артуро Видаль не поможет своей команде в ближайших матчах. Чилийскому футболисту предстоит перенести артроскопическую операцию на мениске левого колена, о чём объявил миланский клуб.
В сезоне 2020/2021 Артуро Видаль провёл за «Интер» тридцать матчей в различных соревнованиях. На счету чилийца два забитых гола и два результативных паса на партнёров.
На текущий момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Антонио Конте опережает своих соседей из «Милана» на шесть зачётных баллов. Командам осталось провести по двенадцать матчей.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Артуро Видаль