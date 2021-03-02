​Игрок «Вероны», который упал с вагона поезда после удара током, выписан из больницы

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02 Марта 2021, 15:01,
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Несколько недель назад молодой футболист «Вероны» Андреа Грезеле совершил необдуманный поступок. Он решил залезть на вагон поезда на одной из станций, но получил удар током и упал с высоты в четыре метра. Сообщалось, что у восемнадцатилетнего парня были выявлены переломы позвонков и отёк мозга.
Теперь пресс-служба «Вероны» сообщила хорошие новости – Грезеле был выписан из больницы и вернулся к своей семье. Футболист продолжит процесс восстановления дома.
Добавим, что в ноябре молодого Андреа Грезеле подтягивали в ряды первой команды «Вероны» на кубковый матч против «Кальяри».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Верона, Андреа Грезеле