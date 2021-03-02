​Игрок «Вероны», который упал с вагона поезда после удара током, выписан из больницы

Несколько недель назад молодой футболист «Вероны» Андреа Грезеле совершил необдуманный поступок. Он решил залезть на вагон поезда на одной из станций, но получил удар током и упал с высоты в четыре метра. Сообщалось, что у восемнадцатилетнего парня были выявлены переломы позвонков и отёк мозга.

Теперь пресс-служба «Вероны» сообщила хорошие новости – Грезеле был выписан из больницы и вернулся к своей семье. Футболист продолжит процесс восстановления дома.

Добавим, что в ноябре молодого Андреа Грезеле подтягивали в ряды первой команды «Вероны» на кубковый матч против «Кальяри».