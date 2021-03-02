Мальдини: «Решение по Томори примем в концовке сезона»

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02 Марта 2021, 00:43,
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Спортивный директор «Милана» Пауло Мальдини прокомментировал слухи о возможном выкупе защитника «Челси» Фикайо Томори.
«Томори – огромный талант, в арендном соглашении прописано право выкупа Фикайо, но цена слишком высока. Мы пример решение в концовке сезона и перейдем к переговорам с «Челси», - цитирует Мальдини Sky Sports.
23-летний англичанин сыграл четыре матча за «Милан» в нынешнем сезоне Серии А, но голевыми действиями не отметился.
После двадцати четырех туров «россонери» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Интера» на четыре зачетных балла.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Паоло Мальдини, Фикайо Томори