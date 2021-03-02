Мальдини: «Решение по Томори примем в концовке сезона»

Спортивный директор «Милана» Пауло Мальдини прокомментировал слухи о возможном выкупе защитника «Челси» Фикайо Томори.

«Томори – огромный талант, в арендном соглашении прописано право выкупа Фикайо, но цена слишком высока. Мы пример решение в концовке сезона и перейдем к переговорам с «Челси», - цитирует Мальдини Sky Sports.

23-летний англичанин сыграл четыре матча за «Милан» в нынешнем сезоне Серии А, но голевыми действиями не отметился.

После двадцати четырех туров «россонери» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Интера» на четыре зачетных балла.