Мартинес будет зарабатывать 4,5 млн евро в год по новому контракту с «Интером»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес с большой долей вероятности останется в итальянском клубе.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, «нерадзурри» близки к продлению контракта с аргентинцем. По новому соглашению Мартинес будет зарабатывать порядка 4,5 миллионов евро в год после уплаты налогов. Таким образом, руководство «Интера» пытается обезопасить себя от ухода Лаутаро в стан «Барселоны».

23-летний Мартинес сыграл тридцать четыре матча за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пятнадцать голов и отдал восемь голевых передач. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.