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​Маркизио пошутил по поводу штрафных Роналду

24 Февраля 2021, 19:40,

Экс-игрок «Ювентуса» Клаудио Маркизио пошутил по поводу того факта, что Криштиану Роналду стал плохо бить со штрафных. За два с половиной года выступлений за «старую синьору» португалец забил со штрафного лишь один гол.

«Если не учитывать штрафные удары, Роналду всё ещё наводит ужас на последних двадцати пяти метрах перед воротами соперника!» - написал Маркизио в Twitter, добавив смеющийся смайл.

Напомним, в понедельник Криштиану Роналду оформил дубль в матче против «Кротоне», в котором «Ювентус» отпраздновал победу со счётом 3:0.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Клаудио Маркизио
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Комментарии (2)
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0
Bettega
24 Февраля 2021, 20:45

давно уже пора забрать у него штрафные

0
AlessandroDP
24 Февраля 2021, 20:28

чОтка))))

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