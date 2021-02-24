​Маркизио пошутил по поводу штрафных Роналду

Экс-игрок «Ювентуса» Клаудио Маркизио пошутил по поводу того факта, что Криштиану Роналду стал плохо бить со штрафных. За два с половиной года выступлений за «старую синьору» португалец забил со штрафного лишь один гол.

«Если не учитывать штрафные удары, Роналду всё ещё наводит ужас на последних двадцати пяти метрах перед воротами соперника!» - написал Маркизио в Twitter, добавив смеющийся смайл.

Напомним, в понедельник Криштиану Роналду оформил дубль в матче против «Кротоне», в котором «Ювентус» отпраздновал победу со счётом 3:0.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.