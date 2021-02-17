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​Экс-президент «Ромы» с сарказмом ответил фанату по поводу Мбаппе

17 Февраля 2021, 17:22,

Бывший президент итальянской «Ромы» Джеймс Паллотта ответил болельщику в Twitter. Фанат написал, что если бы Паллотта оставался президентом римского клуба и имел в команде Килиана Мбаппе, то продал бы его «за две копейки».

«За одну», - с сарказмом ответил Паллотта.

Поводом для комментариев по поводу Килиана Мбаппе стал хет-трик талантливого форварда на «Камп Ноу» во вторник вечером. «ПСЖ» обыграл «Барселону» на выезде со счётом 4:1 и приблизился к выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ответный поединок пройдёт десятого марта.  

Напомним, Джеймс Паллотта продал «Рому» в прошлом году.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Рома, Килиан Мбаппе, Джеймс Паллотта
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