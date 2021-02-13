«Фиорентина» может поменять главного тренера

В «Фиорентине», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, назревает смена главного тренера. Об этом сообщает издание Football-Italia.

Источник рапортует, что нынешний наставник «фиалок» Чезаре Пранделли, скорее всего, не станет продлевать контракт с флорентийским клубом. Договор между сторонами рассчитан до конца нынешнего сезона.

В связи с этим «Фиорентина» начала подыскивать нового наставника. Им может стать Роберто де Дзерби, ныне занимающий аналогичный пост в «Сассуоло».

После 21-го тура Серии А флорентийцы занимают лишь 15-е место в турнирной таблице.