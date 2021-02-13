Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Фиорентина» может поменять главного тренера

13 Февраля 2021, 14:22,

В «Фиорентине», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, назревает смена главного тренера. Об этом сообщает издание Football-Italia.

Источник рапортует, что нынешний наставник «фиалок» Чезаре Пранделли, скорее всего, не станет продлевать контракт с флорентийским клубом. Договор между сторонами рассчитан до конца нынешнего сезона.

В связи с этим «Фиорентина» начала подыскивать нового наставника. Им может стать Роберто де Дзерби, ныне занимающий аналогичный пост в «Сассуоло».

После 21-го тура Серии А флорентийцы занимают лишь 15-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Чезаре Пранделли, Роберто де Дзерби
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола