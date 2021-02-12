Милинкович-Савич: «Однажды купил ящик пива болельщикам «Ромы»

Сербский хавбек Сергей Милинкович-Савич, выступающий за римский «Лацио», рассказал о своей встрече с болельщиками «Ромы».

«Конфликты с фанатами «Ромы»? Болельщики могут доставить определенные проблемы. Помню, как-то после ужина я шел домой и встретится группу поклонников «Ромы». Они начали приставать ко мне, говорили оскорбительные вещи. Я не стал с ними конфликтовать и купил им ящик пива. После этого мы обнялись и сделали селфи», - передает слова полузащитника «Твиттер» LazioLand.

В текущем сезоне Серии А Сергей сыграл 18 матчей, отметившись четырьмя голами и шестью ассистами.