Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Наполи»

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10 Февраля 2021, 22:13,
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Сегодня, 10 февраля, «Аталанта» принимает на своём поле «Наполи» в рамках ответного матча полуфинала Кубка Италии. Стал известен стартовый состав клуба из Бергамо.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Шутало, де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Муриэль, Сапата.
Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт матч на скамейке запасных.
Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени. Первая встреча завершилась вничью 0:0.
25-летний Миранчук сыграл шестнадцать матчей за итальянский клуб во всех турнирах нынешнего сезона и отметился четырьмя забитыми голами.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Алексей Миранчук