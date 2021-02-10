Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Наполи»

10 Февраля 2021, 22:13,

Сегодня, 10 февраля, «Аталанта» принимает на своём поле «Наполи» в рамках ответного матча полуфинала Кубка Италии. Стал известен стартовый состав клуба из Бергамо.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Шутало, де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Муриэль, Сапата.

Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт матч на скамейке запасных.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени. Первая встреча завершилась вничью 0:0.

25-летний Миранчук сыграл шестнадцать матчей за итальянский клуб во всех турнирах нынешнего сезона и отметился четырьмя забитыми голами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
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