Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Наполи»

Сегодня, 10 февраля, «Аталанта» принимает на своём поле «Наполи» в рамках ответного матча полуфинала Кубка Италии. Стал известен стартовый состав клуба из Бергамо.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Шутало, де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Муриэль, Сапата.

Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт матч на скамейке запасных.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени. Первая встреча завершилась вничью 0:0.

25-летний Миранчук сыграл шестнадцать матчей за итальянский клуб во всех турнирах нынешнего сезона и отметился четырьмя забитыми голами.