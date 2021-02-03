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Бенитес может заменить Гаттузо в «Наполи»

03 Февраля 2021, 09:59,

Динамо Москва

Известный испанский специалист Рафаэль Бенитес, ранее поработавший в «Ливерпуле», миланском «Интере» и мадридском «Реале», может трудоустроиться в чемпионате Италии.

Согласно данным издания La Gazzetta dello Sport, 60-летний тренер может заменить Дженнаро Гаттузо в «Наполи». Стороны уже договорились о сотрудничестве.

Напомним, что Рафаэль тренировал неаполитанский коллектив с 2013-го по 2015-й год. Последним местом работы испанца был китайский клуб «Далянь Ифан».

После 19 проведенных матчей «Наполи» набрал 37 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Рафаэль Бенитес
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