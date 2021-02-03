Бенитес может заменить Гаттузо в «Наполи»

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03 Февраля 2021, 09:59,
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Известный испанский специалист Рафаэль Бенитес, ранее поработавший в «Ливерпуле», миланском «Интере» и мадридском «Реале», может трудоустроиться в чемпионате Италии.
Согласно данным издания La Gazzetta dello Sport, 60-летний тренер может заменить Дженнаро Гаттузо в «Наполи». Стороны уже договорились о сотрудничестве.
Напомним, что Рафаэль тренировал неаполитанский коллектив с 2013-го по 2015-й год. Последним местом работы испанца был китайский клуб «Далянь Ифан».
После 19 проведенных матчей «Наполи» набрал 37 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Наполи, Рафаэль Бенитес