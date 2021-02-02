Коваленко: «Очень хотел перейти в «Аталанту»

Украинский хавбек Виктор Коваленко поделился впечатлениями от трансфера в «Аталанту».

«Футбол для меня - воплощение мечты и часть жизни. Ждал трансфера, очень хотелось перейти в этот клуб. Рад, что все получилось.

Хочу как можно скорее увидеть болельщиков «Аталанты». Знаю, что они преданно поддерживают свою команду. Надеюсь, болельщики вскоре вернутся на стадион», - передает слова 24-летнего полузащитника пресс-служба бергамасков.

Коваленко заключил с итальянским клубом долгосрочный контракт. За его переход «Аталанта» заплатила донецкому «Шахтёру» порядка 700 тысяч евро.