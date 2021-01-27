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​Как болельщики «Фиорентины» отреагировали на подписание Кокорина

27 Января 2021, 23:03,

Instagram

В среду «Фиорентина» объявила о переходе из «Спартака» нападающего Александра Кокорина. Российский форвард будет стараться зарекомендовать себя в Серии А и принести пользу «фиалкам», испытывающим трудности в линии атаки. Оценивать выступления Кокорина в Италии будем позже. А пока что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обратилось к социальным сетям, чтобы выяснить, как на подписание Кокорина отреагировали фанаты «Фиорентины».

На страницах «Фиорентины» в соцсетях наблюдается очень большая активность российских пользователей. В основном, звучат язвительные комментарии по поводу того, как «фиалки» выручили «Спартак», забрав Кокорина. Впрочем, поклонники итальянского клуба тоже пишут свои мнения.

 

«Интересно, зачем брать такую фигуру» (@Cinoforever).

«К счастью, нам нужен был футболист, который готов играть уже сейчас» (@peppelof).

«Что пишут эти русские?» (@Leonard94585309 заметил большое количество комментариев от любителей футбола из России).

«Кокорин тренируется ночью при двух градусах, чтобы лучше адаптироваться к итальянскому климату» (озвучил своё мнение @the_barbaro95 под видео с первым индивидуальным занятием Кокорина в Италии).

«Абсурдный трансфер» (@elsenor59).

«Будем надеяться, что это не русский Балотелли» (@strugny).

«Кокорин сказал о завоевании титулов с «Фиорентиной»? Если так и будет, его тут сделают святым» (@studiotecnicob1).

«Идеальный сюжет для Фёдора Достоевского: гений и безрассудство» (@BuonomoPino).

«Ха-ха, как только Пранделли посадит его на скамейку раза 2-3, посмотрим, как он это воспримет» (@FrCarrozzo).

«Надеемся, что это не будет провалом» (@Alessan08168511).

«Мы позитивны. Дайте ему несколько недель, и мы будем получать удовольствие» (@claudioit961).

«Давай! Покажи нам правильную решимость!» (@GigliV).

«Вперёд, Кокорин! Будет забивать за нас» (@michele84292079).

«Кокорин заставляет нас помечтать» (написал в Instagram danieletufaro, имея ввиду заявление российского футболиста о трофеях. Последний трофей «Фиорентина» завоёвывала почти двадцать лет назад).

«Мы случайно не Месси купили?» (_il.lepo сделал явный намёк на обилие публикаций о Кокорине в ленте «Фиорентины»).

«Подписать преступника – сделано» (alessandro_angeli03 напоминает о тёмном прошлом Кокорина).

«Такое ощущение, что мы получили игрока, который выигрывал «Золотой мяч» (antofaz3).

«Он актёр или футболист?» (cosimobenelli).

«Я ещё не понял, его взяли играть в футбол или ради нового сезона Гомморы?» (tommaso.85 ссылается на итальянский криминальный сериал).

«Сделали презентацию в стиле «Барселоны» для российского игрока, который мяча толком не видел» (palla da calcio).

«Кокорин похож на Иличича. У меня хорошее предчувствие» (trebacchettipaolo).

«Хочется видеть игру на поле, а не красивые презентации» (roberto_butta).

«Наш новый Батигол» (alessiotrapolino замахнулся высоко и сравнил Кокорина с самим Габриэлем Батистутой).

«Он может помочь «Фиорентине», но если он продолжит делать то, что ему нравится, то, дорогие мои флорентийские друзья, я не знаю…» (l3minox).

«Глядя на количество комментариев от россиян, могу сказать, что этот трансфер оценили по крайней мере у Кокорина дома» (jacopoflace).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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Комментарии (2)
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0
Underdog
27 Января 2021, 23:26

Мне кажется,что всё не так красиво как презентовал нам ЕФ. И процентов 80 болельщиков Фиорентины(настоящих) не понимают почему выбор пал на Какорина

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Алексей Антоненко
28 Января 2021, 00:47

По-моему, даже в этом списке негатива достаточно)

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