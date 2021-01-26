Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Роналду и Лукаку - в символической сборной первого круга Серии А

26 Января 2021, 10:58,

Global Look Press

Портал Opta представил символическую сборную Серии А по итогам первого круга. Самое большое представительство в ней имеет миланский «Интер» - четыре футболиста.

голкипер: Марко Сильвестри («Верона»);

защитники: Данило («Ювентус»), Стефан де Врей, Милан Шкриньяр (оба - «Интер»), Тео Эрнандес («Милан»);

полузащитники: Марсело Брозович («Интер»), Франк Кесси («Милан»), Родриго де Пауль («Удинезе»);

форварды: Ромелу Лукаку («Интер»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Луис Муриэль («Аталанта»).

После 19 туров чемпионата Италии «Милан» занимает первое место, «Интер» располагается на второй строчке, а топ-3 замыкает «Рома».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку
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