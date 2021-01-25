Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Наполи» не уволит Гаттузо

25 Января 2021, 18:29,

Global Look Press

После поражения «Наполи» от «Вероны» со счётом 1:3 в прессе появилась информация о возможной отставке Дженнаро Гаттузо с должности главного тренера. Слухи начали связывать неаполитанский клуб с возможным возвращением на тренерский мостик неаполитанцев Рафаэля Бенитеса, покинувшего на днях китайский «Далянь Про».

Однако Sky Sport Italia опровергает появившиеся слухи. По данным источника, руководство «Наполи» во главе с Аурелио де Лаурентисом продолжает доверять Гаттузо и не планирует с ним расставаться.

На текущую минуту «Наполи» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Итании.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
25 Января 2021, 20:33

Ну, кризис бывает у каждой команды... Уверен, что Гаттузо из него выйдет! По крайней мере, в Гаттузо верится, что он встряхнёт команду и она не пойдёт против него... Если и увольнять, то ради достойной альтернативы, а не Бенитеса.

0
ARTUR
25 Января 2021, 19:51

ждут вылета в серию В ??

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