​«Наполи» не уволит Гаттузо

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25 Января 2021, 18:29,
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После поражения «Наполи» от «Вероны» со счётом 1:3 в прессе появилась информация о возможной отставке Дженнаро Гаттузо с должности главного тренера. Слухи начали связывать неаполитанский клуб с возможным возвращением на тренерский мостик неаполитанцев Рафаэля Бенитеса, покинувшего на днях китайский «Далянь Про».
Однако Sky Sport Italia опровергает появившиеся слухи. По данным источника, руководство «Наполи» во главе с Аурелио де Лаурентисом продолжает доверять Гаттузо и не планирует с ним расставаться.
На текущую минуту «Наполи» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Итании.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
Ну, кризис бывает у каждой команды... Уверен, что Гаттузо из него выйдет! По крайней мере, в Гаттузо верится, что он встряхнёт команду и она не пойдёт против него... Если и увольнять, то ради достойной альтернативы, а не Бенитеса.
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