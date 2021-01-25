​«Наполи» не уволит Гаттузо

После поражения «Наполи» от «Вероны» со счётом 1:3 в прессе появилась информация о возможной отставке Дженнаро Гаттузо с должности главного тренера. Слухи начали связывать неаполитанский клуб с возможным возвращением на тренерский мостик неаполитанцев Рафаэля Бенитеса, покинувшего на днях китайский «Далянь Про».

Однако Sky Sport Italia опровергает появившиеся слухи. По данным источника, руководство «Наполи» во главе с Аурелио де Лаурентисом продолжает доверять Гаттузо и не планирует с ним расставаться.

На текущую минуту «Наполи» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Итании.