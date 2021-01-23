​Форвард «Милана» выпустит первый рэп-альбом

Нападающий «Милана» Рафаэль Леао собирается выпустить свой первый рэп-альбом под названием «Начало». В своём Instagram двадцатиоднолетний португальский футболист назвал дату выхода альбома – двадцать девятое января.

Леао является не первым представителем Серии А, который пытается окунуться в мир рэпа. В 2018 году вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини выпустил трек «Рэпер в перчатках».

Рафаэль Леао играет за «Милан» с лета 2019 года после перехода из французского «Лилля». В девятнадцати матчах текущего сезона португалец записал на свой счёт шесть голов и четыре результативных паса на партнёров.