«Парма» арендовала защитника «Милана»

Защитник «Милана» Андреа Конти перешёл в «Парму» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба «Пармы», аренда рассчитана до конца сезона, в соглашении прописано обязательное право выкупа футболиста. Стороны уже договорились о контракте до 30 июня 2025 года.

«Россонери» же на своём сайте отмечают, что выкуп Конти возможен только в случае достижения футболистом некоторых успехов.

26-летний итальянец сыграл пять матчей за «Милан» в нынешнем сезон, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость Конти по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в семь миллионов евро.