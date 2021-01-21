«Парма» арендовала защитника «Милана»

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21 Января 2021, 15:15,
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Защитник «Милана» Андреа Конти перешёл в «Парму» на правах аренды.
Как сообщает пресс-служба «Пармы», аренда рассчитана до конца сезона, в соглашении прописано обязательное право выкупа футболиста. Стороны уже договорились о контракте до 30 июня 2025 года.
«Россонери» же на своём сайте отмечают, что выкуп Конти возможен только в случае достижения футболистом некоторых успехов.
26-летний итальянец сыграл пять матчей за «Милан» в нынешнем сезон, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость Конти по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в семь миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Парма, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Андреа Конти