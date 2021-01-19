«Торино» представил нового главного тренера

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19 Января 2021, 13:28,
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«Торино» нашел нового тренера, который заменит у руля команды Марко Джампаоло. Место наставника туринского коллектива занял Давиде Никола, об этом рапортует пресс-служба клуба
«Руководство клуба приветствует Давиде Николу и желает ему успешной работы», - гласит сообщение «Торино».
Последним местом работы 47-летнего специалиста был генуэзский «Дженоа». Этот клуб Никола покинул 26-го августа прошлого года.
По итогам 18 туров чемпионата Италии «Торино» набрал 13 баллов и располагается на 18-й позиции в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет против «Беневенто» 22-го января.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Торино, Давиде Никола