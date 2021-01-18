Ибрагимович забивает минимум один гол 23 года подряд

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18 Января 2021, 23:36,
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«Милан» в восемнадцатом туре чемпионата Италии играет на выезде с «Кальяри».
На седьмой минуте точным ударом с пенальти отметился нападающий «россонери» Златан Ибрагимович. Это первый гол для шведа в 2021 году. Таким образом, Ибрагимович забивает уже 23 года подряд.
На данный момент идёт 43-я минута матча, «Милан» впереди со счётом 1:0.
39-летний шведский нападающий сыграл двенадцать матчей за итальянский клуб в нынешнем сезоне, забил одиннадцать голов и отдал две голевые передачи. Действующее соглашение Ибрагимовича с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2021 года.
После семнадцати туров «россонери» возглавляют Серию А.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович