Ибрагимович забивает минимум один гол 23 года подряд

«Милан» в восемнадцатом туре чемпионата Италии играет на выезде с «Кальяри».

На седьмой минуте точным ударом с пенальти отметился нападающий «россонери» Златан Ибрагимович. Это первый гол для шведа в 2021 году. Таким образом, Ибрагимович забивает уже 23 года подряд.

На данный момент идёт 43-я минута матча, «Милан» впереди со счётом 1:0.

39-летний шведский нападающий сыграл двенадцать матчей за итальянский клуб в нынешнем сезоне, забил одиннадцать голов и отдал две голевые передачи. Действующее соглашение Ибрагимовича с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2021 года.

После семнадцати туров «россонери» возглавляют Серию А.