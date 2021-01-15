Ибрагимович назвал лучшего голкипера мира

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о голкипере команды Джанлуиджи Доннарумме.

«Доннарумма является лучшим вратарем мира. Однако он до сих пор не провел ни одного поединка в Лиге чемпионов. Это ненормально», - передает слова 39-летнего шведского бомбардира журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Доннарумма выступает за «россонери» с 2015-го года. Его контракт с миланским клубом рассчитан до завершения текущего сезона.

21-летний голкипер сыграл 16 матчей в нынешнем розыгрыше Серии А, в которых пропустил 16 мячей.

«Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии после 17 туров.