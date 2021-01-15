Ибрагимович назвал лучшего голкипера мира

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15 Января 2021, 11:25,
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о голкипере команды Джанлуиджи Доннарумме.
«Доннарумма является лучшим вратарем мира. Однако он до сих пор не провел ни одного поединка в Лиге чемпионов. Это ненормально», - передает слова 39-летнего шведского бомбардира журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Доннарумма выступает за «россонери» с 2015-го года. Его контракт с миланским клубом рассчитан до завершения текущего сезона.
21-летний голкипер сыграл 16 матчей в нынешнем розыгрыше Серии А, в которых пропустил 16 мячей.
«Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии после 17 туров.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма
Когда нахваливают Доннарумму, то вспоминается: "Много шума из ничего!" Вильям наш Шекспир.
Ну ты конечно погорячился Ибра назвав его лучшим в мире)) Вот именно ,в ЛЧ ему бы накидали по самое не балуй и тогда мнение кардинально поменялось))