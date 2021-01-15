Малиновский не планирует покидать «Аталанту»

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский получил предложение о продолжении карьеры в чемпионате Бельгии. Подписать 27-летнего украинского полузащитника хотел «Брюгге», однако игрок отказался от такого варианта. Об этом рапортует издание Voetbal24.

Как сообщает источник, Малиновский намерен остаться в клубе из Бергамо и бороться за место в стартовом составе команды.

Напомним, что Руслан перебрался в итальянский клуб из «Генка» летом 2019-го года. За трансфер украинца «Аталанта» заплатила 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А Малиновский провел 14 поединков, записав на свой счет один гол и три результативные передачи.