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Малиновский не планирует покидать «Аталанту»

15 Января 2021, 09:15,

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Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский получил предложение о продолжении карьеры в чемпионате Бельгии. Подписать 27-летнего украинского полузащитника хотел «Брюгге», однако игрок отказался от такого варианта. Об этом рапортует издание Voetbal24.

Как сообщает источник, Малиновский намерен остаться в клубе из Бергамо и бороться за место в стартовом составе команды.

Напомним, что Руслан перебрался в итальянский клуб из «Генка» летом 2019-го года. За трансфер украинца «Аталанта» заплатила 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А Малиновский провел 14 поединков, записав на свой счет один гол и три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Руслан Малиновский
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