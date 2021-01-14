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Фонсека: «Отсутствие болельщиков никогда не дает вам преимущества, даже если вы играете в гостях»

14 Января 2021, 20:48,

Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча против «Лацио».

«Мы знаем, что это очень важная игра для обеих команд. Мы работаем над стабильностью на поле, ребята понимают, что нужно делать, чтобы все 90 минут иметь одинаковую интенсивность на поле.

«Лацио» всегда здорово играет на контратаках, они быстро выходят из обороны. У них есть Милинкович-Савич и Луис Альберто – это очень сильные футболисты, мы готовимся в том числе и отдельно к каждому игроку.

Отсутствие фанатов никогда не дает вам преимущества, даже если вы играете в гостях, мы хотим поскорее увидеть болельщиков на стадионах.

Педро? Да, он сыграет завтра», - цитирует Фонсеку Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Лацио, Паулу Фонсека
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