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​Гендиректор «Интера» не исключает продажи доли клуба

13 Января 2021, 17:55,

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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта не исключает варианта, при котором компания Suning продаст долю клуба.

Ранее в прессе появилась информация о том, что инвестиционная компания Bc Partners желает инвестировать средства в «Интер» и не исключает покупку у Suning контрольного пакета акций миланского клуба.

«Владельцы рассматривают разные возможности в интересах «Интера» и с учётом истории клуба», - рассказал Маротта Radio Rai перед началом кубкового матча против «Фиорентины».

На текущий момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Джузеппе Маротта
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