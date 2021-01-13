​Гендиректор «Интера» не исключает продажи доли клуба

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта не исключает варианта, при котором компания Suning продаст долю клуба.

Ранее в прессе появилась информация о том, что инвестиционная компания Bc Partners желает инвестировать средства в «Интер» и не исключает покупку у Suning контрольного пакета акций миланского клуба.

«Владельцы рассматривают разные возможности в интересах «Интера» и с учётом истории клуба», - рассказал Маротта Radio Rai перед началом кубкового матча против «Фиорентины».

На текущий момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.