Мертенс восстановился от травмы и может сыграть с «Эмполи»

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11 Января 2021, 23:50,
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс восстановился от травмы.
Как сообщает Radio Kiss Kiss, бельгиец, приступивший к тренировкам в общей группе, может получить игровое время уже в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Эмполи». Отмечается, что тренерский штаб планирует предоставить Меретнсу лишь несколько минут игрового времени.
Матч между «Наполи» и «Эмполи» состоится в среду, 13 января.
Напомним, что Дрис получил травму ещё в декабре.
В нынешнем сезоне 33-летний форвард сыграл одиннадцать матчей за «Наполи» в итальянской Серии А, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач. Контракт Дриса с неаполитанцами действует до 30 июня 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Наполи, Эмполи, Дрис Мертенс