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Мертенс восстановился от травмы и может сыграть с «Эмполи»

11 Января 2021, 23:50,

Global Look Press

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс восстановился от травмы.

Как сообщает Radio Kiss Kiss, бельгиец, приступивший к тренировкам в общей группе, может получить игровое время уже в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Эмполи». Отмечается, что тренерский штаб планирует предоставить Меретнсу лишь несколько минут игрового времени.

Матч между «Наполи» и «Эмполи» состоится в среду, 13 января.

Напомним, что Дрис получил травму ещё в декабре.

В нынешнем сезоне 33-летний форвард сыграл одиннадцать матчей за «Наполи» в итальянской Серии А, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач. Контракт Дриса с неаполитанцами действует до 30 июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Эмполи, Дрис Мертенс
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