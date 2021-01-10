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Симоне Индзаги: «Надеюсь, что Кайседо останется в клубе»

10 Января 2021, 20:28,

Global Look Press

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги выразил надежду, что нападающий Фелипе Кайседо останется в клубе.

«Кайседо – очень важный игрок для нас, все игроки любят его, мы довольны тем, что он делает и хотим, чтобы Фелипе остался с нами. У нас есть спортивный директор, который занимается трансферами, я просто хочу, чтобы у меня был боеспособный состав, вот и всё», - цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

В последнее время в СМИ начали появляться слухи, что интерес к Кайседо проявляют несколько европейских клубов.

32-летний эквадорец регулярно появляется на поле со скамейки запасных и забивает голы, являясь «джокером» «Лацио».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лацио, Фелипе Кайседо, Симоне Индзаги
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