Симоне Индзаги: «Надеюсь, что Кайседо останется в клубе»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги выразил надежду, что нападающий Фелипе Кайседо останется в клубе.

«Кайседо – очень важный игрок для нас, все игроки любят его, мы довольны тем, что он делает и хотим, чтобы Фелипе остался с нами. У нас есть спортивный директор, который занимается трансферами, я просто хочу, чтобы у меня был боеспособный состав, вот и всё», - цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

В последнее время в СМИ начали появляться слухи, что интерес к Кайседо проявляют несколько европейских клубов.

32-летний эквадорец регулярно появляется на поле со скамейки запасных и забивает голы, являясь «джокером» «Лацио».