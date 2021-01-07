Осимхен – о заражении коронавирусом: «Я не планировал отмечать день рождения»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о вечеринке в Нигерии, на которой он заразился коронавирусом.

«Перед поездкой в Нигерию я сказал сестре, что не буду отмечать свой день рождения. В тот день я спал шесть часов, а когда проснулся, то сестра попросила меня спуститься вниз. Если вы посмотрите на фотографии, то увидите, что я был в спортивной футболке, очевидно, что я бы не стал носить такую одежду на празднике. Я спустился вниз, а там было много людей. Я пробыл там около десяти минут, а затем старший брат вновь позвал меня на второй этаж. Я не устраивал вечеринку.

К тому же вся моя семья сдала тесты на коронавирус, никто из них не заразился», - цитирует Осимхена Omasports.