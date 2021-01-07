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Осимхен – о заражении коронавирусом: «Я не планировал отмечать день рождения»

07 Января 2021, 14:46,

Global Look Press

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о вечеринке в Нигерии, на которой он заразился коронавирусом.

«Перед поездкой в Нигерию я сказал сестре, что не буду отмечать свой день рождения. В тот день я спал шесть часов, а когда проснулся, то сестра попросила меня спуститься вниз. Если вы посмотрите на фотографии, то увидите, что я был в спортивной футболке, очевидно, что я бы не стал носить такую одежду на празднике. Я спустился вниз, а там было много людей. Я пробыл там около десяти минут, а затем старший брат вновь позвал меня на второй этаж. Я не устраивал вечеринку.

К тому же вся моя семья сдала тесты на коронавирус, никто из них не заразился», - цитирует Осимхена Omasports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Виктор Осимхен
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Комментарии (1)
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Марченко Максим
07 Января 2021, 14:52

Чего оправдываться ,эта зараза может прицепиться где угодно ,как бы ты не изолировался от всех .

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