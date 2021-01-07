Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Гранды Серии А готовы побороться за Депая

07 Января 2021, 11:32,

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Голландский форвард Мемфис Депай пользуется спросом среди итальянских клубов. Об этом информирует издание France Football.

Согласно данным источника, побороться за 26-летнего футболиста собираются «Интер», «Милан» и «Ювентус». Напомним, что действующее трудовое соглашение нападающего с «Лионом» рассчитано до лета текущего года.

Ранее голландец заявил, что планирует остаться во французском клубе до завершения нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Мемфис сыграл 18 поединков, записав себе в актив десять забитых мячей (шесть - с пенальти) и четыре результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Мемфис Депай
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