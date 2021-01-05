Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пирло хочет пригласить 37-летнего форварда в «Ювентус»

05 Января 2021, 12:37,

Global Look Press

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло хочет подписать нападающего в зимнее трансферное окно. Согласно данным издания La Gazzetta dello Sport, в поле зрения тренера попал опытный форвард Фабио Квальярелла, ныне выступающий за «Сампдорию».

Представители «старой синьоры» уже связались с руководством клуба из Генуи по поводу подписания 37-летнего игрока. Действующий контракт Квальяреллы с «Сампдорией» рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, что Фабио уже выступал за туринцев с 2010-го по 2014-й год.

В текущем сезоне Серии А нападающий сыграл 14 поединков, отметившись семью забитыми мячами (один - с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Трансферы футбола - зима 2021, Фабио Квальярелла
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола