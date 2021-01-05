Пирло хочет пригласить 37-летнего форварда в «Ювентус»

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05 Января 2021, 12:37,
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Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло хочет подписать нападающего в зимнее трансферное окно. Согласно данным издания La Gazzetta dello Sport, в поле зрения тренера попал опытный форвард Фабио Квальярелла, ныне выступающий за «Сампдорию».
Представители «старой синьоры» уже связались с руководством клуба из Генуи по поводу подписания 37-летнего игрока. Действующий контракт Квальяреллы с «Сампдорией» рассчитан до лета 2021-го года.
Напомним, что Фабио уже выступал за туринцев с 2010-го по 2014-й год.
В текущем сезоне Серии А нападающий сыграл 14 поединков, отметившись семью забитыми мячами (один - с пенальти).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Трансферы футбола - зима 2021, Фабио Квальярелла