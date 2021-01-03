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Гаттузо – о заражении Осимхена коронавирусом: «Он выставил себя дураком»

03 Января 2021, 20:37,

Global Look Press

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался о заражении нападающего Виктора Осимхена коронавирусом.

«Виктор выставил себя дураком, но он извинился, теперь мы ждём его возвращения, потому что Осимхен является важным игроком для нас. Решение по штрафам будет принимать клуб. Вы должны понимать, что и я повёл себя неправильно, потому что разрешил ему отправиться в Нигерию. Мы поговорим с ним об этом, когда он выздоровеет, но сейчас мои мысли сосредоточены на другом», - цитирует итальянского специалиста Sky Sport.

«Наполи» набрал 28 очков в четырнадцати матчах и занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо, Виктор Осимхен
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