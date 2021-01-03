​«Ювентус» продаст Дибалу, если он не продлит контракт

В обозримом будущем «Ювентус» сделает новое предложение нападающему Пауло Дибале по продлению контракта. Как сообщает Tuttosport, если клубу не удастся договориться с футболистом, он будет продан в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что прошлым летом «Ювентус» предложил Дибале новый контракт с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон. Аргентинский нападающий отклонил это предложение туринского клуба.

Напомним, действующее трудовое соглашение Дибалы со «старой синьорой» рассчитано до средины 2022 года. В текущем сезоне аргентинец забил два гола в тринадцати матчах за клуб.