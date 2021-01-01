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Капелло рассказал о работе с молодым Ибрагимовичем

01 Января 2021, 21:55,

Global Look Press

Известный итальянский специалист Фабио Капелло рассказал о работе с молодым Златаном Ибрагимовичем.

«Мы видели у него огромный потенциал и понимали, что именно ему нужно было улучшить. Я заставлял Ибрагимовича усердно работать, чтобы он рос и совершенствовался. Он осознал, что прогресс возможен только при усердном труде. Златан – умный человек, он понимал, что определенные просьбы были не приказом, а советами, которые помогли ему стать лучше», - цитирует Капелло MilanNews.

На данный момент 39-летний Ибрагимович выступает за «Милан», в нынешнем сезоне он сыграл десять матчей и забил одиннадцать голов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фабио Капелло, Златан Ибрагимович
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