Капелло рассказал о работе с молодым Ибрагимовичем

Известный итальянский специалист Фабио Капелло рассказал о работе с молодым Златаном Ибрагимовичем.

«Мы видели у него огромный потенциал и понимали, что именно ему нужно было улучшить. Я заставлял Ибрагимовича усердно работать, чтобы он рос и совершенствовался. Он осознал, что прогресс возможен только при усердном труде. Златан – умный человек, он понимал, что определенные просьбы были не приказом, а советами, которые помогли ему стать лучше», - цитирует Капелло MilanNews.

На данный момент 39-летний Ибрагимович выступает за «Милан», в нынешнем сезоне он сыграл десять матчей и забил одиннадцать голов.