В Италии болельщики не скоро вернутся на трибуны

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора подтвердил печальные прогнозы для футбольных болельщиков Апеннинского полуострова. Чиновник был уверен, что танцплощадки, бассейны и спортзалы откроются в январе, но отдельно отметил, что правительство не считает первоочередным вопросом возвращения зрителей на футбольные стадионы.

- Все мечтают о возвращении на трибуны, - приводит слова Спадафоры Agorà. - Но у правительства есть градация приоритетов. Проблема в том, что люди большой толпой будут двигаться в одном направлении в одно время и в один день, что приведет к обилию контактов. А это не так приоритетно как школы.

Напомним, что в большей части Европы стадионы закрылись для болельщиков в марте.