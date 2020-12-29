В Италии болельщики не скоро вернутся на трибуны

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29 Декабря 2020, 14:10,
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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора подтвердил печальные прогнозы для футбольных болельщиков Апеннинского полуострова. Чиновник был уверен, что танцплощадки, бассейны и спортзалы откроются в январе, но отдельно отметил, что правительство не считает первоочередным вопросом возвращения зрителей на футбольные стадионы.
- Все мечтают о возвращении на трибуны, - приводит слова Спадафоры Agorà. - Но у правительства есть градация приоритетов. Проблема в том, что люди большой толпой будут двигаться в одном направлении в одно время и в один день, что приведет к обилию контактов. А это не так приоритетно как школы.
Напомним, что в большей части Европы стадионы закрылись для болельщиков в марте.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: коронавирус в Италии, Винченцо Спадафора
В России у правительства тоже есть градация приоритетов:главное,чтобы олигархи не несли потерь из-за "ограничений",а простые люди пусть сотнями мрут,не беда