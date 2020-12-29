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В Италии болельщики не скоро вернутся на трибуны

29 Декабря 2020, 14:10,

Depositphotos

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора подтвердил печальные прогнозы для футбольных болельщиков Апеннинского полуострова. Чиновник был уверен, что танцплощадки, бассейны и спортзалы откроются в январе, но отдельно отметил, что правительство не считает первоочередным вопросом возвращения зрителей на футбольные стадионы.

- Все мечтают о возвращении на трибуны, - приводит слова Спадафоры Agorà. - Но у правительства есть градация приоритетов. Проблема в том, что люди большой толпой будут двигаться в одном направлении в одно время и в один день, что приведет к обилию контактов. А это не так приоритетно как школы.

Напомним, что в большей части Европы стадионы закрылись для болельщиков в марте.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: коронавирус в Италии, Винченцо Спадафора
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Комментарии (1)
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ILLNAT
29 Декабря 2020, 14:34

В России у правительства тоже есть градация приоритетов:главное,чтобы олигархи не несли потерь из-за "ограничений",а простые люди пусть сотнями мрут,не беда

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