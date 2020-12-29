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Руис отказался продлевать контракт с «Наполи»

29 Декабря 2020, 12:35,

Global Look Press

Испанский полузащитник Фабиан Руис принял решение относительного своего будущего. Как сообщает издание La Gazzetta Dello Sport, 24-летний футболист не станет продлевать контракт с «Наполи» и хочет сменить команду.

Ранее СМИ сообщали об интересе к хавбеку со стороны мадридского «Атлетико» и каталонской «Барселоны». Трансферная стоимость Руиса оценивается в 50 миллионов евро, а его контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2023-го года.

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата Фабиан провел 12 поединков, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Фабиан Руис
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