Фонсека: «Нормально, что Смоллинг находится не в самой лучшей форме»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался об игре защитника Криса Смоллинга.

«Это нормально, что Крис сейчас находится не в самой лучшей форме, он лишь недавно восстановился от травмы. Он набирает форму.

Смоллингу некомфортно играть в три защитника? Это неправда. Не понимаю, с чего вы взяли, что Крис в такой схеме играет плохо. Он играл в расстановке с тремя защитниками много раз и делал это превосходно», - цитирует Фонсеку Football Italia.

31-летний англичанин сыграл восемь матчей за «Рому» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Смоллинг перешёл в итальянский клуб из «Манчестер Юнайтед» перед началом сезона.