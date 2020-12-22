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Фонсека: «Нормально, что Смоллинг находится не в самой лучшей форме»

22 Декабря 2020, 16:56,

Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался об игре защитника Криса Смоллинга.

«Это нормально, что Крис сейчас находится не в самой лучшей форме, он лишь недавно восстановился от травмы. Он набирает форму.

Смоллингу некомфортно играть в три защитника? Это неправда. Не понимаю, с чего вы взяли, что Крис в такой схеме играет плохо. Он играл в расстановке с тремя защитниками много раз и делал это превосходно», - цитирует Фонсеку Football Italia.

31-летний англичанин сыграл восемь матчей за «Рому» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Смоллинг перешёл в итальянский клуб из «Манчестер Юнайтед» перед началом сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Паулу Фонсека, Крис Смоллинг
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