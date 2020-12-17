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​Гаттузо: «В Италии очень обидчивые судьи, давайте тогда всех удалять»

17 Декабря 2020, 16:44,

Global Look Press

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо после поражения от «Интера» (0:1) высказался по поводу удаления Лоренцо Инсинье.

«Только в Италии я вижу красные карточки за такие вещи. В Англии и Шотландии вас не удаляют в таких ситуациях. Там капитана команды не могут удалить, если в пылу борьбы после назначения пенальти вырвалось какое-то слово.

Если судья слишком обидчивый, он не должен делать эту работу. Наш футболист даже не вёл себя агрессивно.

Любой, кто играл в футбол, знает, что в матче «Интер» - «Наполи» многое поставлено на карту. Иногда какое-то слово может выскользнуть. Неправильно давать за такое красные карточки, потому что игра меняется.

Футболисты должны быть спокойны, но нужно понимать, что после назначения пенальти что-то может вылететь из уст. Рефери должен быть умным и понимать такие моменты. Если удалять за слова, то давайте тогда всех удалять. В таком важном матче судья не может быть обидчивым», - сказал Гаттузо Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
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Комментарии (1)
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beorn_n
17 Декабря 2020, 16:54

правильно говорит. это уже не первый случай таких удалений.

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