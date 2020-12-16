Эриксен может продолжить карьеру в «ПСЖ»

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16 Декабря 2020, 18:36,
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Хавбек миланского «Интера» Кристиан Эриксен может сменить клуб в зимнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо является поклонником таланта Эриксена, таким образом, парижский клуб имеет высокие шансы приобрести датчанина.
28-летний полузащитник принял участие в двенадцати матчах «Интера» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.
Отметим, что Эриксен перешёл в «Интер» в январе, но за это время так и не смог закрепиться в стартовом составе итальянского клуба.
Трансферная стоимость Кристиана по версии портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, ПСЖ, Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021