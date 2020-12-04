Коларов вылечился от коронавируса и сможет сыграть с «Шахтёром»

35-летний защитник миланского «Интера» Александар Коларов вылечился от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба «Интера», сербу предстоит пройти медицинские, а после этого он вернётся к тренировкам с клубом.

Отмечается, что Коларов будет доступен уже для завтрашнего матча с «Болоньей», но, скорее всего, не будет задействован в этой игре. Коларов точно сможет сыграть с донецким «Шахтёром» на следующей неделе в Лиге чемпионов.

Коларов перешёл в «Интер» в сентябре из «Ромы» за полтора миллиона евро. За это время Александар успел сыграть шесть матчей за итальянский клуб и отметился одной голевой передачей.