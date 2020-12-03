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Гаттузо договорился с «Наполи» о продлении контракта

03 Декабря 2020, 23:38,

Global Look Press

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли заявил, что в ближайшее время клуб продлит контракт с Дженнаро Гаттузо.

«Я знаю, что юристы обмениваются бумагами, мы достигли соглашения и на этой неделе были оформлены документы.

Не думаю, что у нас в итоге возникнут проблемы. Если сравнить Гаттузо и Анчелотти, то я могу сказать, что Дженнаро немного более эмоционален. Они оба являются отличными профессионалами.

Инсинье? Он чувствует ответственность за команду, поэтому больше других принимает на себя взлёты и падения. Конечно, Инсинье лидер нашей команды», - цитирует Джунтоли Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо, Кристиано Джунтоли
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