Гаттузо договорился с «Наполи» о продлении контракта

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли заявил, что в ближайшее время клуб продлит контракт с Дженнаро Гаттузо.

«Я знаю, что юристы обмениваются бумагами, мы достигли соглашения и на этой неделе были оформлены документы.

Не думаю, что у нас в итоге возникнут проблемы. Если сравнить Гаттузо и Анчелотти, то я могу сказать, что Дженнаро немного более эмоционален. Они оба являются отличными профессионалами.

Инсинье? Он чувствует ответственность за команду, поэтому больше других принимает на себя взлёты и падения. Конечно, Инсинье лидер нашей команды», - цитирует Джунтоли Sky Sport Italia.