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Ибрагимович: «Я оказываю большое давление на партнёров, некоторые не выдерживают»

30 Ноября 2020, 20:22,

Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, какое влияние он оказывает на партнёров по команде.

«Когда я играю, то приношу свой характер, свою личность и качества на поле. Я оказываю большое давление на партнёров по команде, стараюсь выжать максимум из каждого.

Некоторые воспринимают это хорошо, другие – нет, потому что не выдерживают. У них возникают трудности, потому что они привыкли работать на высоком уровне только тогда, когда это необходимо, но я считаю, что мы должны делать это каждый день. То, как вы тренируетесь – это то, как вы играете. Независимо от того, молод футболист или нет, я оказываю на всех одинаковое давление, потому что если вы здесь, то на это есть причины, значит вы хороши», - цитирует Ибрагимовича пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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