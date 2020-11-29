Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​В «Удинезе» вспышка коронавируса, директор обвиняет ФИФА

29 Ноября 2020, 15:17,

Depositphotos

В воскресенье «Удинезе» проводит матч чемпионата Италии против «Лацио». В заявку фриульцев не попал тренер Лука Готти, а также шесть футболистов, что породило слухи о коронавирусе. Директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино подтвердил информацию.

Интересно, что ранее «Удинезе» был единственным клубом Серии А, в котором случаи заражения коронавирусом не фиксировались.

«В разгар эпидемии «Удинезе» стал таким себе защищённым островом благодаря организации клуба и строгому соблюдению протоколов. Это помогало нам исключить заражения. Затем игрок вернулся из сборной, сдал положительный тест, и эта зараза распространилась.

Это не вина футболиста. Виновата система ФИФА, которая не работает, а платить за последствия должны мы.

Нам приходится сокращать зарплаты и направлять ресурсы ради исполнения протоколов, но затем мы получаем такое после возвращения игроков из сборных. Мы должны сделать так, чтобы наш протест был услышан», - сказал директор клуба DAZN.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Удинезе, коронавирус в Италии, Пьерпаоло Марино
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Комментарии (1)
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1
Juve164
29 Ноября 2020, 15:40

Все говорят, что сборные надо отменить. Но ФИФА действует "во благо футбола" же

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