​В «Удинезе» вспышка коронавируса, директор обвиняет ФИФА

В воскресенье «Удинезе» проводит матч чемпионата Италии против «Лацио». В заявку фриульцев не попал тренер Лука Готти, а также шесть футболистов, что породило слухи о коронавирусе. Директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино подтвердил информацию.

Интересно, что ранее «Удинезе» был единственным клубом Серии А, в котором случаи заражения коронавирусом не фиксировались.

«В разгар эпидемии «Удинезе» стал таким себе защищённым островом благодаря организации клуба и строгому соблюдению протоколов. Это помогало нам исключить заражения. Затем игрок вернулся из сборной, сдал положительный тест, и эта зараза распространилась.

Это не вина футболиста. Виновата система ФИФА, которая не работает, а платить за последствия должны мы.

Нам приходится сокращать зарплаты и направлять ресурсы ради исполнения протоколов, но затем мы получаем такое после возвращения игроков из сборных. Мы должны сделать так, чтобы наш протест был услышан», - сказал директор клуба DAZN.