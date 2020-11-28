Дибала попал в сферу интересов двух европейских грандов

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28 Ноября 2020, 13:30,
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Аргентинский нападающий Пауло Дибала, который не может договориться с туринским «Ювентусом» о новом трудовом соглашении, имеет заманчивые варианты продолжения карьеры в Англии и Испании.
Как сообщает издание Team Talk, в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба намерены провести предварительные переговоры с представителями игрока.
В нынешнем сезоне Дибала сыграл восемь матчей за «Ювентус» во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Действующий контракт аргентинца с туринским грандом рассчитан до лета 2022-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Пауло Дибала, Трансферы футбола - зима 2021