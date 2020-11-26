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Брозович вылечился от коронавируса

26 Ноября 2020, 19:39,

Global Look Press

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович вылечился от коронавируса.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, хорватскому футболисту осталось пройти фитнес-тесты, после этого он сможет присоединиться к командным тренировкам.

Существует вероятность, что Брозович сможет сыграть с «Сассуоло» в субботу, 28 ноября.

Напомним, что о заражении Брозовича коронавирусом стало известно 14 ноября, в этот момент футболист находился в расположении сборной Хорватии.

Два футболиста «Интера» по-прежнему болеют коронавирусом – голкипер Даниеле Паделли и защитник Александр Коларов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Марсело Брозович
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