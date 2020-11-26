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26 Ноября 2020, 19:39,
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Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович вылечился от коронавируса.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, хорватскому футболисту осталось пройти фитнес-тесты, после этого он сможет присоединиться к командным тренировкам.
Существует вероятность, что Брозович сможет сыграть с «Сассуоло» в субботу, 28 ноября.
Напомним, что о заражении Брозовича коронавирусом стало известно 14 ноября, в этот момент футболист находился в расположении сборной Хорватии.
Два футболиста «Интера» по-прежнему болеют коронавирусом – голкипер Даниеле Паделли и защитник Александр Коларов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Марсело Брозович