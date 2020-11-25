Игроки «Наполи» ещё не получали зарплату в этом сезоне

Футболисты «Наполи» в этом сезоне ещё не получали заработную плату. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, этот факт вызывает некоторое недовольство в команде. Клуб должен заплатить футболистам в декабре.

В последней игре чемпионата Италии «Наполи» проиграл «Милану» на своём поле с результатом 1:3. Это поражение привело к откату команды Дженнаро Гаттузо на шестое место в турнирной таблице Серии А.

В четверг неаполитанцы проведут домашний поединок против «Риеки» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.