Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Недвед: «Важно придать нашим результатам ощущение стабильности»

24 Ноября 2020, 22:49,

Instagram

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед пообщался с прессой перед матчем против «Ференцвароша» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Каждая игра – это испытание для игроков «Ювентуса».

Дибала? Мы знаем, что он является очень важным игроком для этой команды. Он находился не в очень хорошей форме, но это связано с травмой. Сейчас у него есть шанс показать, в каких кондициях он находится.

Выход в следующую стадию? Мы просто хотим показать хорошую игру сегодня вечером и заработать три очка. Важно придать нашим результатам ощущение стабильности и приблизиться к выходу в следующий раунд», - цитирует Недведа Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Павел Недвед
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола