Недвед: «Важно придать нашим результатам ощущение стабильности»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед пообщался с прессой перед матчем против «Ференцвароша» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Каждая игра – это испытание для игроков «Ювентуса».

Дибала? Мы знаем, что он является очень важным игроком для этой команды. Он находился не в очень хорошей форме, но это связано с травмой. Сейчас у него есть шанс показать, в каких кондициях он находится.

Выход в следующую стадию? Мы просто хотим показать хорошую игру сегодня вечером и заработать три очка. Важно придать нашим результатам ощущение стабильности и приблизиться к выходу в следующий раунд», - цитирует Недведа Sky Sport Italia.