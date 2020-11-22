Маротта: «Решение о будущем Эриксена будет принято в январе»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о ситуации с полузащитником Кристианом Эриксеном, который не получает игровой практики в миланском клубе.

«Если какой-то игрок хочет покинуть «Интер», то мы не будем его удерживать. Кристиан ведет себя как профессионал, но решение о его будущем мы примем в январе. Пока что нет переговоров с другими клубами, посмотрим, что будет в ближайшие недели», - цитирует Маротту DAZN.

28-летний датчанин в нынешнем сезоне сыграл лишь семь матчей за «Интер», но голевыми действиями не отметился. Контракт полузащитника с «Интером» рассчитан до 30 июня 2024 года.