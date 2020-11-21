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«Интер» - фаворит в борьбе за Милика

21 Ноября 2020, 14:31,

Шахтёр

Польский форвард Аркадиуш Милик близок к уходу из «Наполи» в зимнее трансферное окно. Согласно данным издания Tuttomercato, новым местом работы 26-летнего нападающего должен стать миланский «Интер».

Источник утверждает, что «нерадзурри» являются фаворитами в борьбе за Милика, контракт которого с неаполитанцами истекает летом 2021-го года.

Представители миланского клуба уже провели переговоры с агентом футболиста, а теперь намерены обговорить сделку с «Наполи». Ожидается, что сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А Аркадиуш на поле не появлялся.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Аркадиуш Милик, Трансферы футбола - зима 2021
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