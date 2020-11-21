«Интер» - фаворит в борьбе за Милика

Польский форвард Аркадиуш Милик близок к уходу из «Наполи» в зимнее трансферное окно. Согласно данным издания Tuttomercato, новым местом работы 26-летнего нападающего должен стать миланский «Интер».

Источник утверждает, что «нерадзурри» являются фаворитами в борьбе за Милика, контракт которого с неаполитанцами истекает летом 2021-го года.

Представители миланского клуба уже провели переговоры с агентом футболиста, а теперь намерены обговорить сделку с «Наполи». Ожидается, что сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А Аркадиуш на поле не появлялся.