«Интер» - фаворит в борьбе за Милика

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21 Ноября 2020, 14:31,
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Польский форвард Аркадиуш Милик близок к уходу из «Наполи» в зимнее трансферное окно. Согласно данным издания Tuttomercato, новым местом работы 26-летнего нападающего должен стать миланский «Интер».
Источник утверждает, что «нерадзурри» являются фаворитами в борьбе за Милика, контракт которого с неаполитанцами истекает летом 2021-го года.
Представители миланского клуба уже провели переговоры с агентом футболиста, а теперь намерены обговорить сделку с «Наполи». Ожидается, что сумма трансфера составит 18 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Серии А Аркадиуш на поле не появлялся.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Аркадиуш Милик, Трансферы футбола - зима 2021