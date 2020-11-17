Кальехон победил коронавирус

Полузащитник Хосе Кальехон сдал отрицательный тест на коронавирус и готов со среды возобновить тренировки с «Фиорентиной». СOVID-19 обнаружили у экс-вингера «Наполи» перед выездным матчем с «Пармой» 7 ноября. Тогда же заболел генеральный директор клуба Джо Бароне и еще один представитель тренерского штаба. В итоге все футболисты и тренеры ушли на самоизоляцию, из которой выходят завтра.

Таким образом Кальехон готовится провести первое занятие под началом Чезаре Пранделли.

33-летний испанский полузащитник перебрался в «Фиорентину» из «Наполи» на правах свободного агента. В четырех матчах сезона Кальехон забил один гол.