Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Кальехон победил коронавирус

17 Ноября 2020, 19:28,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник Хосе Кальехон сдал отрицательный тест на коронавирус и готов со среды возобновить тренировки с «Фиорентиной». СOVID-19 обнаружили у экс-вингера «Наполи» перед выездным матчем с «Пармой» 7 ноября. Тогда же заболел генеральный директор клуба Джо Бароне и еще один представитель тренерского штаба. В итоге все футболисты и тренеры ушли на самоизоляцию, из которой выходят завтра.

Таким образом Кальехон готовится провести первое занятие под началом Чезаре Пранделли.

33-летний испанский полузащитник перебрался в «Фиорентину» из «Наполи» на правах свободного агента. В четырех матчах сезона Кальехон забил один гол.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Хосе Кальехон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову