Балотелли ведёт переговоры с бразильским клубом

30-летний итальянский нападающий Марио Балотелли, находящийся в данный момент без команды, имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Бразилии. Об этом рапортует журналист Джанлука ди Марцио.

Согласно данным инсайдера, подписать опытного форварда может «Васко да Гама». Сейчас стороны ведут переговоры о сотрудничестве.

Последним клубом Балотелли была «Брешия». В минувшем розыгрыше итальянской Серии А нападающий провел 19 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей.

Ранее СМИ сообщали, что Марио близок к трансферу в «Дженоа». Также интерес к игроку проявляли в МЛС и Турции.