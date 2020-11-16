Балотелли ведёт переговоры с бразильским клубом

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16 Ноября 2020, 11:23,
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30-летний итальянский нападающий Марио Балотелли, находящийся в данный момент без команды, имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Бразилии. Об этом рапортует журналист Джанлука ди Марцио.
Согласно данным инсайдера, подписать опытного форварда может «Васко да Гама». Сейчас стороны ведут переговоры о сотрудничестве.
Последним клубом Балотелли была «Брешия». В минувшем розыгрыше итальянской Серии А нападающий провел 19 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей.
Ранее СМИ сообщали, что Марио близок к трансферу в «Дженоа». Также интерес к игроку проявляли в МЛС и Турции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Марио Балотелли, Васко Да Гама, Трансферы футбола - зима 2021