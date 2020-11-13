Тюрам: «Люди делают вид, что с расизмом мириться нельзя, но это лицемерие»

Экс-защитник «Ювентуса» и «Монако» Лилиан Тюрам высказался о будущем своего сына – нападающем «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Маркусе Тюраме, которым интересуются многие европейские топ-клубы.

«Я позволю сыну самому выбрать свое будущее.

Хотел бы затронуть тему расизма в Италии. Меня расстраивает то, что расизм уже считают нормальным явлением. Люди делают вид, что с разимом мириться нельзя, но это лицемерие. Взгляните на стадионы, всё становится понятно.

Наше общество построено на идее, что быть белым лучше, быть гетеросексуальным лучше, быть мужчиной лучше, чем женщиной», - цитирует Тюрама Football Italia.